¿68 o 155?

La circunscripción electoral es la provincia y los miembros de las cortes generales no estarán ligados por mandato imperativo. No se rían, aunque no lo crean lo recogen textualmente el art. 67.2 y el 68.21 de la Constitución respectivamente. [...] El poder no reside en diputados y diputadas electos, sino en los grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario es un todopoderoso instrumento en favor y beneficio exclusivo de la unificación de la representación en los partidos políticos.