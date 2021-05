600 instaladores de línea de Vodafone, en el aire tras el cambio de una subcontrata

Algunos llevan "20, 18, 16 años” instalando equipos y líneas para Vodafone, reparando las averías de sus clientes, y no saben si mantendrán su empleo el mes que viene. Son alrededor de "600 personas" que trabajan para Vodafone en distintos puntos del país, pero que no están contratadas directamente por la multinacional. Dependen de la compañía murciana Icono Enterprise, a la que Vodafone ha rescindido el contrato tras veinte años de subcontratación. "No sabemos qué va a ser de nosotros. Vodafone es el único cliente de Icono Enterprise".