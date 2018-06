60 consejos para dar una conferencia y una petición desesperada

En este curso que ahora acaba habré impartido casi un centenar de conferencias. Todas las preparo con gran minuciosidad. Para ello sigo 60 pautas, consejos o directrices. Llámenlos como quieran. Hace unos años una gran divulgadora, Margarita Tortosa, profesora del I.E.S. José Planes de Murcia, me pidió que los plasmara por escrito. He tardado un tiempo pero por fin me he decidido a contárselos por si les pueden servir de ayuda para preparar sus charlas. Eso sí, a cambio del curro que lleva escribir este post al final del mismo les hago una...