6 razones por las que un centro comercial NO es un buen espacio familiar

Viendo el éxito que están teniendo los grandes centros comerciales de mi ciudad últimamente, me he visto en la necesidad de reflexionar sobre ello. Al principio dudaba de que el consumismo hubiera vencido al sentido común, y el postureo al sentido crítico, cosas ambas que me sorprendían y me entristecían por igual, pero lo verdaderamente revelador ha sido descubrir que los centros comerciales tienen uno de sus puntos fuertes como espacios de ocio familiar.