6 Consejos para evitar el hambre

Uno de los principales motivos por los que suelen fracasar una dieta son los antojos y los ataques de hambre. Estos ataques pueden ocurrir por diversas causas muy variadas y no tienen por qué estar siempre relacionadas con una deficiencia alimenticia. Cómo controlar la sensación de hambre Masticar despacio y no comer rápido, mantenerte muy hidratado, come menos cantidad, pero haciendo más comidas, procura dormir las horas suficientes, comer alimentos ricos en proteínas y mantenerte ocupado.