¿Estamos ante una Guerra Fría Tecnológica? Águeda Parra, ingeniera y sinóloga, no duda en responder: "No es exagerado decir que estamos ante una Guerra Fría tecnológica, porque el 5G es el generador de mayor impacto económico y geopolítico de las próximas décadas. Va a ser la tecnología que va a marcar la próxima revolución industrial y los países que no estén adaptados van a quedar atrás", aclara Parra.