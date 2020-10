El 55% de las personas que intentaron alquilar una casa de pueblo no pudieron hacerlo por falta de oferta

La mayor parte de los municipios en el medio rural acumulan casas vacías o abandonadas mientras cada vez son más los que muestran su interés y tratan de encontrar un nuevo hogar en la España Vaciada. Silvia Benedí es una de las investigadoras. "¿Cómo voy a volver a vivir a mi pueblo si no tengo dónde?", se pregunta. "No puedo alquilar nada ni comprar casi nada salvo a unos precios muy abusivos", apunta, y señala además que "si al llegar a un sitio no tengo un vínculo, no voy a comprar nada más llegar, lo que quiero hacer es alquilar".