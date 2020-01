Me escandaliza y me llenan de indignación las retribuciones de estos políticos-empresarios, del mismo modo que me parece inaceptable el dinero que reciben los principales ejecutivos de las corporaciones, que supera cientos de veces el salario promedio de sus trabajadores. No se lo merecen, no es el resultado de su buena labor, sino el producto de privilegios que sólo están al alcance de una minoría.