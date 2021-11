500 casos - Polònia  

A Pablo Casado (David Marcé) y Almeida (Albert Mèlich) no les preocupa la sentencia de la Audiencia Nacional que afirma la existencia de una otra caja B dentro del partido. Por eso, acompañados de Mariano Rajoy (Queco Novell) y Dolores de Cospedal (Judit Martín) cantarán que ya hay 500 casos de corrupción en el PP. En esta portada, reinterpretan el éxito de The Proclaimers: I m Gonna Be (500 miles) .