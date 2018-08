50 sombras de Otis  

Han pasado cincuenta años como cincuenta sombras desde el día en que, por un capricho de nuevo rico (y muy del gusto de los millonarios norteamericanos: también Harrison Ford se flipa todavía hoy por piñarse en avionetas…), Redding volvió a la tierra por el método de incrustarse aparatosamente en ella. Tan solo un mes después de su muerte se daba a conocer Sittin´ on the dock of the bay, ese tema increíble entre cantado y silbado que alcanzó el número uno y que nunca pudo estrenar en directo. En su homenaje recordamos aquí cinco éxitos suyos.