Los discursos siempre me han parecido una de las maneras más interesantes de conocer a un hombre y un momento histórico, disfrutando además del propio discurso, del lenguaje. En ocasiones uno de esos discursos ha cambiado la historia o ha servido de catalizador para el cambio. Supongo que muchos de ustedes comparten este interés conmigo, y si no lo hacen, es quizás porque aún no han dado con el acercamiento adecuado. Este libro puede que les sirva de puerta de entrada. El libro del que les hablo hoy es 50 discursos que cambiaron el mundo.