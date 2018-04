50 años sin Martin Luther King: más pobres, peor pagados y con una Casa Blanca racista

La discriminación racial sigue existiendo en muchos aspectos de este país, y no de forma disimulada o remota como podría pensarse. Washington es buen ejemplo de esta regresión. La victoria de Donald Trump y su tibieza a la hora de condenar la reaparición de grupos supremacistas en el último año no ha ayudado a cambiar las cosas. Pero no hace falta fijarse en estas organizaciones de extrema derecha para darse de bruces con el racismo institucional que todavía campa a sus anchas en la capital americana.