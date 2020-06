50º aniversario del «Lola» de The Kinks, el primer himno transgénero

Puede que estén entre los grandes olvidados de las antologías más básicas y perezosas de la segunda edad dorada del rock'n'roll, pero The Kinks están junto a Elvis, Link Wray o los Beatles en ese selecto grupo de nombres que le han cambiado la vida a millones de personas, incluyendo muchos, muchísimos músicos. En gran medida, claro está, gracias a ese tanana-naná que rasgueaba la guitarra de Ray Davies en «You really got me», germen punk donde los haya y una de las canciones más trascendentales de la música popular, pero también a otras joyas