50.000 empleados de Samsung amenazan con ir a huelga

El precio de la memoria RAM está más alto que nunca y sabemos la causa de todo esto, la IA. Debido a que la demanda de la industria de la IA es tan alta que supera a la oferta y capacidad de producción, se ha provocado una situación de escasez y subida de precios enorme. Además, no se limita solo a la memoria DRAM, sino también se han visto afectados los SSD que usan memoria NAND Flash y hasta las tarjetas gráficas debido a su VRAM. Si ya nos parecía que la situaciónón era insostenible, ahora tenemos una mala noticia que dar, pues Samsung ha fr