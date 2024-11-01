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50.000 empleados de Samsung amenazan con ir a huelga

50.000 empleados de Samsung amenazan con ir a huelga

El precio de la memoria RAM está más alto que nunca y sabemos la causa de todo esto, la IA. Debido a que la demanda de la industria de la IA es tan alta que supera a la oferta y capacidad de producción, se ha provocado una situación de escasez y subida de precios enorme. Además, no se limita solo a la memoria DRAM, sino también se han visto afectados los SSD que usan memoria NAND Flash y hasta las tarjetas gráficas debido a su VRAM. Si ya nos parecía que la situaciónón era insostenible, ahora tenemos una mala noticia que dar, pues Samsung ha fr

| etiquetas: samsung , trabajadores , amenaza huelga , impacto precio , memoria
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9 comentarios
5 1 0 K 70 actualidad
tul #7 tul
#4 mejor los metes en la caja fuerte xD
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#9 Dav3n
#7 A este paso, sin duda, eso o me hago un colgante para lucirlos por ahí xD
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pepel #2 pepel
Amenazan con ir al paro.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
No es el momento de cambiar el PC ... :shit:
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tul #3 tul *
#1 al paso que vamos es posible que sea la ultima oportunidad para hacerlo pero no precisamente por la huelga de los pobres desgraciados que curran en samsung
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#4 Dav3n
#3 Sin duda, guardad todo lo relativo a componentes como oro en paño, ya iba a vender una pareja de módulos ddr4 que me sobran y he decidido dejarlos en el cajón no sea que tenga que volver a usarlos en caso de avería.
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
#3

Yo sigo confiando en el pete de la burbuja de la IA. :roll:
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tul #8 tul
#6 y que salga al mercado a precio de puta toda el hardware que han acaparado? igual si vives en usa hueles algo pero aqui no creo que nos llegue gran cosa
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#5 Dav3n
Malditos comunistas :ffu:
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menéame