5 manifestaciones que marcaron nuestras vidas

Sábado 26 de agosto. Seis de la tarde. España volverá a unirse frente al dolor. Esta vez lo hará en Cataluña. Tras los atentados del Estado Islámico en La Rambla que dejaron 15 muertos y decenas de heridos, el pueblo se levanta de nuevo, sin temor. “No tinc por”, "No tenemos miedo". Ése será el lema esgrimido por las miles y miles de personas que acudan al centro de Barcelona, a las principales calles de la ciudad a decir, una vez más, no a la guerra, no al horror.