5 hierbas que se pueden fumar y que no son cannabis

Tras la prohibición de 2008 en la que no se permitía fumar tabaco en los coffeshops, empezaron a surgir nuevas alternativas para mezclar la marihuana. Estas mezclas de hierbas para fumar desprenden un aroma agradable cuando se secan y se queman. Aunque en los países desarrollados no son conocidas En culturas "incivilizadas" de lugares muy remotos, las mezclas para fumar se usan como vehículo para comunicarse con las deidades durante las ceremonias religiosas. Y no solo eso, al parecer, desempeñan un papel importante en la medicina tradicional.