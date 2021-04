5 bulos y desinformaciones sobre el ataque a la sede de Podemos en Cartagena  

No, las cortinas de la sede de Podemos en Cartagena no están "siempre corridas"; el cambio de blanco y negro a color de la cámara de videovigilancia no demuestra que el ataque fue un "montaje": es un cambio automático de la cámara por la luz; en el vídeo no "aparecen y desaparecen cosas de la mesa"; Es un bulo que no haya imágenes de cuando hacen la pintada; no es cierto que Podemos no vaya a denunciar "a la Policía el ataque a su sede": ya ha denunciado.