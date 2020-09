Sabes que el 2020 no puede ser más raro cuando 4chan prohíbe publicar imágenes de una nueva película de Netflix Una nueva producción de Netflix está generando muchos titulares y comentarios, y no precisamente positivos. Se trata de 'Cuties', 4chan advierte que "no se publique ninguna imagen de esta película que sexualice a los niños. Cualquiera que publique imágenes o vídeos que sexualicen a los niños recibirá un ban permanente". El mensaje acaba con un ataque directo a Netflix: "Netflix puede permitir esta mierda, 4chan no".