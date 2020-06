El 46% de los médicos daría homeopatía a sus pacientes para que se ‘callen’

El 46 por ciento de los médicos afirman que alguna vez indicarían algún tipo de tratamiento inocuo (como un placebo o incluso tratamiento homeopático), que es poco probable que ayude pero menos probable es que haga daño, a un paciente que no requiere tratamiento pero exige que se le dé algo. Un 37 por ciento asegura que no lo haría. Un placebo es una sustancia proporcionada a un paciente y que el médico considera que no tiene un efecto farmacológico específico sobre la afección que se está tratando.