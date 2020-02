400 británicos pagan un convenio especial con la Conselleria de Sanidad valenciana para garantizarse la asistencia tras

397 británicos que viven en la Comunidad Valenciana en una especie de limbo legal al no poder acceder a la sanidad pública se han acogido, a fecha 1 de enero de 2020, al convenio especial de prestación de asistencia sanitaria suscrito con la Generalitat. De esta forma tienen garantizadas mediante un pago mensual las prestaciones sanitarias de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud dentro del territorio valenciano. No obstante, esta modalidad no cubre la prestación farmacéutica, ortoprotésica, de product