400.000 euros y de copas por Cartagena de Indias. Respuesta a José Ovejero  

Yo ya lo avisé: "No es ocioso señalar que justamente los escritores que más prisa se han dado en volverse feministas son muchos de aquellos que están en ese mínimo porcentaje de autores varones de éxito. Si han tenido éxito no ha sido por ser tontos". Así, José Ovejero acaba de publicar un largo artículo contra los dos míos sobre machismo en la literatura y contra Mario Vargas Llosa. No da más nombres, a pesar de apuntar en su diatriba hacia "los hombres con poder". Los hombres con poder somos Vargas Llosa y yo, que estoy en mi casa.