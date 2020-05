40 joyas arquitectónicas poco conocidas de Madrid para descubrir desde tu sofá  

Siempre me ha gustado viajar. Puede que sea de las pocas actividades en el mundo en la que considere que el dinero no se gasta, sino que se invierte. Me hace ilusión aprender y conocer de lugares nuevos, culturas distintas, otros ritmos de vida y tradiciones. Es una afición que comparto con mucha gente, pero… ¿Realmente vamos a poder juzgar bien esos lugares si nunca acabamos por conocer los sitios en los que vivimos? Aquí os dejo algunos lugares y edificios de Madrid que no son muy populares o turísticos aunque sean verdaderas joyas.