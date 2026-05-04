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El 40% de los 100 mejores médicos del MIR 2026 elige la Comunidad de Madrid para completar su formación

La Comunidad de Madrid ha sido elegida por cerca del 40% de los 100 médicos con mejor puntuación en el examen MIR de 2026 para realizar su residencia en hospitales públicos de la región. En concreto, 36 de estos aspirantes han optado por completar su formación en la sanidad pública madrileña.

| etiquetas: madrid , mir , formación
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8 comentarios
1 0 2 K -4 SANIDAD
#1 concentrado *
Si hay 100 médicos y 36 eligen Madrid, ¿tan difícil es poner el 36%? El cálculo es bien sencillo, no hace falta calculadora. Lo del 40% en el titular son ganas de inflar las cifras e insultar a las matemáticas.
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#2 VFR
#1 Al menos dan el dato, ya es algo
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#5 chavi
El 36% de los 100 mejores... es decir que el 64% de los 100 mejores prefieren ir a otro sitio.
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TipejoGuti #8 TipejoGuti
#5 ahí le has dado{0x1f44c}
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mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Normal por logística.

Es la que más universidades tiene y el sitio donde es más fácil llegar desde cualquier lado, ya que toda la red de trasportes importante, pasa por ahí.

Así que cualquiera que no pueda hacerlo en su propia localidad, tendrá Madrid como una de sus primeras opciones.
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#6 VFR
#4 No creas, el coste de vida es más alto que en otros lugares y el salario de un MIR es mileurista
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mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#6 Muchos de ellos, aunque sea de fuera, ya habrán estudiado la carrera en Madrid y tendrán un piso compartido con colegas.
Si han podido pagarse la carrera ahí, ahora les sale a perder "un salario mileurista" menos al mes.

Además, habla de la comunidad, por lo que muchos se quedarán en pueblos que no sea tan caro.
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Supercinexin #3 Supercinexin
Errónea y spam, a elegir.
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menéame