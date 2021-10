40.000 euros para rescatar uno de los castillos más bonitos de España

Miranda del Castañar, un pueblo olvidado en la Sierra de Gata, tiene una larga historia de comercio y cosmopolitismo. Hoy anhela revivir gracias a su patrimonio pero no tiene ni banda ancha. ¿De dónde salió un castillo así en un pueblo de 400 habitantes? "Antes del castillo actual, aquí hubo un torreón mozárabe. El castillo es del siglo XV", explican Villarroel y Andrés. ¿Siglo XV? Pero en el siglo XV ya no había reconquista tan al norte, ¿verdad? "No, pero era un periodo de guerras civiles en el Reino de Castilla".