"38 días en que RU caminó dormido hacia el desastre" (artículo de The Times traducido)

es una traducción mía de un artículo de The Times (paywall) del 18 de abril, donde relata qué hizo y no hizo el gobierno de RU desde el inicio del problema de el covid-19. Y alguna reflexión más algún link extra. Lo que me parece interesante es ver cómo un país que tenía varias ventajas sobre otros, incluso sabía qué problemas podría haber y cómo solucionarlos, se dejó estar.