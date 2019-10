Las 35 mejores fotos de vida salvaje del "Wild Life Photographer Of The Year 2019"  

Cada año, esperamos ansiosamente ver las fantásticas fotos que luchan por la fama, la gloria y la oportunidad de ganar a el honor de ser elegido como el Wildlife Photographer of the Year (Fotógrafo de la Vida Salvaje del Año). El ganador de este año no es otro que Yongqing Bao, quien ganó el premio con su impresionante foto llamada "The Moment", con un joven zorro y una marmota.