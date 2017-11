330 mil hogares en Alemania se quedan sin electricidad

La electricidad de los hogares, que no pagan su factura de al menos 100 euros, se corta tras unas advertencias. Cerca de 330 mil hogares en Alemania se quedaron sin electricidad por las facturas no pagadas el año pasado, según un informe de la Oficina Alemana de Cárteles. Y alrededor de 6,6 millones de hogares, que no han pagado sus facturas, recibieron la advertencia sobre el apagón eléctrico. El precio de electricidad, que fue de 15 cent € por kwh para hogares en el año 2000, ahora es 30 cent €