No, no vamos a hacer la típica broma de La edad de Jesucristo. Pero el Macintosh cumple 33 años, y aunque no sea una deidad sí que supuso el "mesías" para todos los ordenadores que Apple iba a vender en los años venideros. Y puede que no te hayas dado cuenta de ello, pero el Macintosh ha estado presente en la historia de Apple durante muchos años más.