Hace 1 mes lancé el reto de adaptar el Himno de la Unión Europea (El Himno a la Alegría de Beethoven) a todos los géneros/instrumentaciones/armonías/modos que se os ocurriesen! Y 327 personas me han mandado sus versiones. Muchas gracias a todos los que habéis participado en el #RetoHimnoUE . Me habéis mandado cosas increíbles. Aquí os dejo a los 14 que he elegido para el vídeo y debajo a los finalistas.