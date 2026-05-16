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300 viviendas de 30m en valencia

300 viviendas de 30 metros a 99.000 euros Un inversor impulsa la construcción de los inmuebles en un solar de 4.000 metros cuadrados en Catarroja

| etiquetas: mini vivienda , catarroja , dubai
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3 comentarios
1 1 0 K 11 actualidad
bronco1890 #2 bronco1890
Son caras pero más allá de eso no me parece una solución indigna para una persona que viva sola.
Uno de los problemas de la vivienda en este país es que cada vez más gente vive sola o en pareja mientras que los pisos siguen teniendo tres habitaciones y dos baños.
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Julian_Lozano_Brau #1 Julian_Lozano_Brau
La mayor desilusión ha sido cuando he ido a mirar las viviendas tipo dubai y resulta que no están rellenos de pistachos :-/
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Supercinexin #3 Supercinexin
#1 La mía cuando veo que es un Señor Privado que se las ofrece "a inversores". Pofale. Véndemelas a mí a 90k para que yo la compre y se la alquile a 800 euros en Catarroja a la gente. Muy buenas ideas que traen, a buen seguro, viviendas a precio barato para los jóvenes y las familias. Qué duda cabe.
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menéame