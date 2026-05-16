·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10808
clics
Google presenta una funcionalidad contralgorítmica que va a dejar a muchos mediosmierders en ruina
6722
clics
¿Te despiertas a las 3 de la madrugada todos los días? Esto es lo que puede estar pasando (eng)
9000
clics
Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]
5366
clics
Un chiste de Grison sobre Ayuso desata la furia del PP: "¿Sabes que las cucarachas pueden vivir sin cabeza una semana?"
5600
clics
Banda indie [pantomima full]
más votadas
543
Manifestación histórica en València para salvar la Educación pública
529
Pedro Sánchez defiende a Lamine Yamal tras las críticas de Israel por la bandera palestina
302
Un chiste de Grison sobre Ayuso desata la furia del PP: "¿Sabes que las cucarachas pueden vivir sin cabeza una semana?"
450
Alemania retira la nacionalidad a un vecino de Berlín por sus publicaciones en redes sociales
458
Israel pide encarcelar a la relatora de ONU para Palestina tras anular juez sus sanciones
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
31
clics
300 viviendas de 30m en valencia
300 viviendas de 30 metros a 99.000 euros Un inversor impulsa la construcción de los inmuebles en un solar de 4.000 metros cuadrados en Catarroja
|
etiquetas
:
mini vivienda
,
catarroja
,
dubai
1
1
0
K
11
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
11
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
bronco1890
Son caras pero más allá de eso no me parece una solución indigna para una persona que viva sola.
Uno de los problemas de la vivienda en este país es que cada vez más gente vive sola o en pareja mientras que los pisos siguen teniendo tres habitaciones y dos baños.
1
K
17
#1
Julian_Lozano_Brau
La mayor desilusión ha sido cuando he ido a mirar las viviendas tipo dubai y resulta que no están rellenos de pistachos
0
K
6
#3
Supercinexin
#1
La mía cuando veo que es un Señor Privado que se las ofrece "a inversores". Pofale. Véndemelas a mí a 90k para que yo la compre y se la alquile a 800 euros en Catarroja a la gente. Muy buenas ideas que traen, a buen seguro, viviendas a precio barato para los jóvenes y las familias. Qué duda cabe.
1
K
40
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Uno de los problemas de la vivienda en este país es que cada vez más gente vive sola o en pareja mientras que los pisos siguen teniendo tres habitaciones y dos baños.