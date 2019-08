300.000 en lista de espera: la ruina de las autoescuelas por la falta de examinadores

Muchas autoescuelas se encuentran en una situación crítica. Hacienda no libera fondos a la DGT para solucionar el problema.Los motivos del colapso en la DGT: las jubilaciones que no se han repuesto, horas extra no pagadas y “un sistema de régimen interno que no se ha abierto a diferencia de por ejemplo Portugal y Alemania”, asegura Báez. Según las autoescuelas, la situación es “crítica” en varias provincias como Madrid, Barcelona, Lleida, Tarragona, Málaga o Cádiz