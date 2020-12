30 series y películas de animación: entretenimiento para toda la familia (o no)

Se acercan fechas señaladas para estar con la familia y no salir de casa. Fechas en las que, entre el frío y las recomendaciones de no salir de casa, apetece ponerse una película con la familia y los niños. En esta lista hay treinta recomendaciones de películas y series de animación que seguro llamarán la atención de los más pequeños, pero no todas las entenderán en su plenitud o son recomendables para ellos.