3 propiedades que hacen de las sardinas un superalimento barato ideal para tu salud

En lo que tiene que ver con la buena nutrición, los expertos coinciden en que los mejores hábitos son esos que podemos adoptar y mantener en nuestras rutinas con mayor facilidad. Las sardinas, incluyendo las que consigues enlatadas en cualquier supermercado (generalmente a precios asequibles), pueden ser una de las adiciones más beneficiosas que puedas hacerle a tu dieta actual, especialmente si tu objetivo es tener una vida larga y saludable. Por ejemplo, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE.UU., una sola lata de sardinas en