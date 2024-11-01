edición general
9 meneos
79 clics
3 propiedades que hacen de las sardinas un superalimento barato ideal para tu salud

3 propiedades que hacen de las sardinas un superalimento barato ideal para tu salud

En lo que tiene que ver con la buena nutrición, los expertos coinciden en que los mejores hábitos son esos que podemos adoptar y mantener en nuestras rutinas con mayor facilidad. Las sardinas, incluyendo las que consigues enlatadas en cualquier supermercado (generalmente a precios asequibles), pueden ser una de las adiciones más beneficiosas que puedas hacerle a tu dieta actual, especialmente si tu objetivo es tener una vida larga y saludable. Por ejemplo, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE.UU., una sola lata de sardinas en

| etiquetas: sardinas , 3 propiedades , buenas , salud
8 1 1 K 135 salud
9 comentarios
8 1 1 K 135 salud
josde #5 josde
#3 Todavía son del pescado mas barato que hay.
0 K 20
Huginn #2 Huginn
#1
1 K 18
rar #3 rar
#1 #2 Baratas eran antes. Tanto que he visto tirar al muelle cajas y cajas de sardinas porque las pagana a menos de 5 pesetas el kilo en lonja.
0 K 10
Huginn #6 Huginn *
#3 Para saber si es caro o barato hay que comparar el precio de las sardinas con el resto de los pescados.

Y ya te ha respondido #4
0 K 11
josde #4 josde
#1 Las latas de sardinas no son nada caras, muchas no llegan a mas de1€. las sardinas frescas tampoco, hoy mismo las he comprado a 3,50€ kilo
0 K 20
#8 capitan.meneito
#4 entonces las has comprado bien. Me cuesta encontrarlas por debajo de 6
0 K 10
Free_palestine #7 Free_palestine *
#1 más baratas que el rodaballo o el salmón son, de hecho son de las más baratas de la pescadería
0 K 20
#9 capitan.meneito
#7 home, y más barato que el pez espada o lenguado.
0 K 10

menéame