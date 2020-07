3 de cada 4 empresas británicas no están preparadas para el Brexit, según una encuesta de la patronal de Reino Unido

Ante la falta de avances en estas negociaciones tras 5 rondas –la sexta ronda comenzó el pasado fin de semana–, aumenta la impaciencia entre las empresas por saber en qué condiciones deberán operar a partir del año que viene, como revela una encuesta del Institute of Directors, la patronal más antigua de Reino Unido, en la que se muestra que 3 de cada 4 empresas británicas reconocen no estar preparadas para el Brexit, según recoge The Guardian.