3 años de cárcel por robar en un coche y matar el chihuahua que había dentro [EN]

Wakeen "La La" Best, de 34 años, fue condenada a 3 años de cárcel por un un tribunal de San Francisco, Estados Unidos, por crueldad animal, robo en automóvil y vandalismo. Según registró la cámara del coche, Best entró en un coche ajeno y el chihuahua que había dentro comenzó a ladrarle, por lo cual agarró al perro y lo lanzó contra el suelo con resultados fatales. Best aprovechó la lectura de la sentencia para decir que no era "violenta", para llamar "idiota" al juez y para "mandarlo a tomar por el culo".