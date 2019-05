28 piezas de arte accidental demuestran que cuando las cosas se piensan demasiado no salen tan bien

¿Han notado que siempre que intentamos hacer algo demasiadas veces seguidas, o que hemos pensado y sobre pensado muchas veces, nunca resulta tan bien como queremos? No soy artista, no sé si con el arte es lo mismo, pero al menos cuando me escribo me sucede que si pienso demasiado algo siempre termino por fracasar. Porque las mejores cosas siempre son improvisadas. Y estas “piezas de arte” demuestran eso. Es arte accidental, que no se buscó y que no tiene intención, pero que es más lindo que cualquier otra cosa.