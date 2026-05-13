La 28º edición del SIL Barcelona reunirá más de 160 innovaciones y cerca de 80 startups

SIL Barcelona, la feria de referencia en logística, transporte, intralogística y Supply Chain de ámbito internacional que organiza el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), se convertirá del 3 al 5 de junio en el escaparate de las últimas innovaciones aplicadas al sector logístico. Lo hará de la mano de las más de 160 novedades que presentarán in situ las empresas participantes en la vigesimoctava edición de la feria, así como mediante la participación de las cerca de 80 startups que exhibirán soluciones de todo tipo