7938
clics
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
6142
clics
Empotra su camión contra la furgoneta de los ladrones que le estaban robando en el área de descanso
6722
clics
"Nací muerto. Me falta casi todo el cerebro, pero no dejo de luchar"
4744
clics
Las dos Españas separadas por un tabique de pan mascado
6242
clics
OTAN (Viñeta)
más votadas
488
La UCO de Balas acumula 200 días sin el informe del novio de Ayusa
428
El secretario general de la OTAN se alinea con Trump sobre Groenlandia y evita defender Dinamarca
477
Samantha Vallejo-Nájera abandona Masterchef tras trece años al considerar afianzado el crecimiento de Vox
463
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
486
La agitadora Pilar Baselga será juzgada por difundir el bulo de que Begoña Gómez es transexual
2
meneos
114
clics
Las 25 mujeres más influyentes en 2026 en España
Ayuso no está en el Top 3 y Ana Rosa no aparece en el Top 20
etiquetas:
ayuso
ana rosa quintana
letizia
leonor
yolanda díaz
actualidad
2 comentarios
1
1
4
K
-14
actualidad
#1
Barney_77
Que me pongan a la reina como la más influyente cuando es un simple pelele.... Y a su hija de segunda. Vaya puta mierda de lista.
57
#2
perogrullobrrr
#1
y que pongan a la Susana grisso/ana rosa y no aparezca siquiera la Silvia Intxaurrondo que les ha comido la tostada...
11
