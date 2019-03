25 Bulos sobre mujeres, feminismo y violencia machista: datos falsos, trolls e historias que nunca ocurrieron

Datos falsos, trolls, “noticias de humor” o historias que nunca ocurrieron: una recopilación de 20 de los bulos machistas que hemos desmentido desde Maldito Bulo. No, no existe ningún dato que avale que 67 o 57 niños fueron asesinados por sus madres en 2018. No, no hay 31 los hombres asesinados a manos de sus parejas cada año. No, no hay pruebas de que haya 2.000 suicidios de hombres cada año por falsas denuncias de violencia de género. Cinco trolls machistas que se hacen pasar por feministas..