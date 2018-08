Este 2018 se cumple el 25º aniversario del estreno de 'Jurassic Park', una de las películas más emblemáticas, y taquilleras, de Steven Spielberg en particular y de la historia del cine en general. Hemos querido rendirle nuestro particular homenaje al film y el protagonista no podía ser otro que el mítico Ford Explorer modificado que hace las veces de vehículo de recorrido. Bienvenidos a Jurassic Park.