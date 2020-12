El 25º aniversario del motor de búsqueda AltaVista en la prehistoria de la Web

Estos días se cumplen 25 años de la entrada en funcionamiento de AltaVista, el primer y quizá más legendario motor de búsqueda de Internet… Lo que nos recuerda que no siempre existió Google para «encontrarlo todo». Ernie Smith ha publicado un artículo con muchos detalles sobre la revolución que supuso y la complicada historia detrás de la tecnología de Digital Equipment Corporation (DEC): An Alternate AltaVista Search Engine History Lesson For Internet Nerds. AltaVista fue, básicamente, «un experimento pensado para servir de demostración (...)