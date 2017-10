Lo que 24 horas de no estar online realmente parecen (ENG)

Me tomé 24 horas de descanso de la constante distracción de Internet. Realmente no pensé que iba a durar tanto tiempo, ni me esperaba las cosas que me sucedieron. [] Después de atrasar la idea durante meses, principalmente debido al miedo de perderme algo importante mientras que no estuviera conectado, finalmente me dejó de importar una mierda lo que me podría perder y probar de todos modos. Puede que no fuera un día perfecto, pero he tenido mi parte de diversión y paz. En el proceso aprendí una o dos cosas que compartiré con vosotros hoy.