22 pruebas concluyentes de que ‘emosido engañados‘

¿Y si todo lo que han contado o has conocido solo se trata de una gran y elaborada mentira? Y sí, me refiero a todo. El mundo cotidiano que te rodea, el imaginario que conforma aquello en lo que te has convertido. Qué ocurre si ‘El show de Truman’ se extiende más allá del celuloide e inunda tu pequeño mundo. Qué pasa si Hello kitty nunca fue una gatita cursi o si te desvelamos que Superman no vuela y el verde no le afecta lo más mínimo.