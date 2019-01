21 millones de dólares por obligar a una mujer que lavaba platos a trabajar los domingos

Un hotel de Miami debe compensar a una empleada por “discriminación religiosa”. La demandante no podía trabajar el último día de la semana por ser misionera de una iglesia. Marie Jean Pierre, inmigrante haitiana de 60 años, fue clara en la entrevista para el puesto de lavadora de platos en el hotel Conrad, en el exclusivo barrio de Brickell, Miami: el domingo no podía trabajar porque era misionera de la Iglesia de los Soldados de Cristo. "El domingo yo honro a Dios". La empresa respetó sus creencias durante una década hasta que un gerente de co