En 2036 seguiremos discutiendo sobre el franquismo

Nada, que no hay manera: otro 18 de julio que no nos libramos de hablar de Guerra Civil, franquismo, víctimas, calles y monumentos fascistas, Valle de los Caídos… ¡Que han pasado ya 81 años del golpe de Estado! Que lo hiciésemos en el cincuenta aniversario, vale, era una cifra redonda y acabábamos de salir de la Transición. Que siguiésemos discutiendo el temita al cumplirse 75 años, bueno. Pero a los 80... Son los nietos los que no dejan a los muertos en paz y nos obligan al día de la marmota franquista. Pero no los nietos que solemos pensar