En 2023 Nueva York cerró el grifo a Airbnb para proteger su vivienda. Dos años después solo están contentos los hoteles

Hace unos años Nueva York decidió atajar la crisis habitacional que arrastra desde hace tiempo con una medida que ponía el foco directamente sobre Airbnb. La bautizada como Ley Local 18 hizo que alquilar pisos a turistas, para estancias breves, de menos de 30 días, resultase mucho más complicado y de esa forma lograr un doble objetivo: hacer cumplir la normativa del sector y proteger la escasa oferta de vivienda en la ciudad.La norma se estrenó hace justo dos años. Y el balance dista mucho der ser el ideal.