En 2023 Nueva York cerró el grifo a Airbnb para proteger su vivienda. Dos años después solo están contentos los hoteles

Hace unos años Nueva York decidió atajar la crisis habitacional que arrastra desde hace tiempo con una medida que ponía el foco directamente sobre Airbnb. La bautizada como Ley Local 18 hizo que alquilar pisos a turistas, para estancias breves, de menos de 30 días, resultase mucho más complicado y de esa forma lograr un doble objetivo: hacer cumplir la normativa del sector y proteger la escasa oferta de vivienda en la ciudad.La norma se estrenó hace justo dos años. Y el balance dista mucho der ser el ideal.
PD. Por mí, que les jodan a Airbnb, a mí no me aportan nada, más bien al contrario.
Y por mera cuestión de lógica. ¿Se reconoce que hay "escasa oferta de vivienda" y se ve normal retraer vivienda para montar hotelitos?
Airbnb debe desaparecer. Punto. No solventará el problema, no lo empeorará, pero que los inversores saquensñ sus sucias manos de la vivienda e inviertan en la cría de gamusinos, si quieren.
Y no me queda claro si el estudio que cita constantemente el artículo es del WSJ o del propio Airbnb. No sé que me da que lo segundo.
Airbnb democratiza el Capitalismo Salvaje. Y a mí que "los jóvenes" no puedan vivir en el mismísimo centro de la ciudad o que los barrios se… » ver todo el comentario
La solucion no es unicamente AirBNB, es tambien fomentar el teletrabajo y descentralizar empresas y trabajos cualificados de las grandes ciudades, para que a su vez otras empresas se dispersen por otras zonas siguiendo el flujo y estela de las primeras...
Eso es el cuento que se cuentan, no es verdad. Al principio igual fue, ya no lo es.
Me extraña que tú, con el ojo que tienes para ver cosas, te dejes embaucar con esto.
No ha democratizado un mierda. Les ha dado a ricos mayores rentabilidades, jodiendo todo a su paso, desde pequeños comercios a pisos de alquiler.
Lo he dicho muchas veces medio en broma medio en serio, los centros de las ciudades los vallaría y cobraría entradas, como si fueran parques de atracciones. Que alguien esté dispuesto a pegarse el viaje y dejarse todos sus dineros en esos centros urbanitas hay que aprovecharlo.
La vivienda para la gente normal es un problema por otros motivos: poner centros de trabajo con buenas comunicaciones o cerca de barrios para residir (sin museos), la relación metros cuadrados / salarios, etc.
Airbnb también maneja datos que muestran que los inquilinos de NY no lo tienen más fácil hoy que antes de la Ley Local 18. La plataforma es parte interesada y eso debe tenerse en cuenta al manejar sus cifras, pero resultan elocuentes: el índice de alquiler de Nueva York City subió un 8,1%, el de Manhattan un 8,6%, Brooklyn un 7,7% y Queens un 6,5%.
Además estaría bien comparar con los aumentos de precios en años anteriores, entonces podemos saber si ha mejorado, empeorado, o no ha cambiado.
Lo que habrá que ver es cuánto ha subido en comparación con otros sitios donde airbnb no tenga esas limitaciones.
Eso sí, a ver quién encuentra hoy en dia un hotel en Manhattan por menos de 200 USD aunque sea un tugurio inmundo.
Por el mismo motivo que no va a funcionar aquí, la oferta de Airbnb es ridícula comparada con el total de viviendas.
No sé si te percatas de que ese razonamiento no tiene ningún sentido.
Las viviendas en venta son un porcentaje ridículo en comparación con el total ... pero son las que marcan el precio. Idem con las de alquiler. Si por ejemplo hay en alquiler un 3% de la viviendas (número inventado) y dedicas un 1% al airbnb ... le acabas de meter una presión al 2% restante brutal.
Hay que ver a qué casos se puede extrapolar. Igual la solución no siempre pasa por tasar y prohibir, pese al odio visceral que muchos destilan.
Igual en otras situaciones tiene más impacto.
Habría que estudiarlo en vez de chillar lo que dictan las tripas. Pero la democracia favorece a las medidas apresuradas y sin conocimiento, me temo...