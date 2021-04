Desgraciadamente aquí seguimos pensando que no es deseable llegar a todo el mundo y que es mejor generar millones de falsos negativos que algunos (falsos) positivos, y que tenemos que seguir expoliando el planeta para que el goteo de los ricos hacia los pobres funcione. Biden ya no cree, y el acuerdo ERC-CUP ( «la renta básica no se toca») tampoco. Las cosas se mueven.