2020 La Puta Que Te Parió (LPQTP): un vino espumoso ideal para despedir el año

Cuando todos los telediarios no paran de bombardearnos sobre la incógnita de cómo celebraremos estas Navidades (como si no hubiera otras cosas en las que pensar) aquí va una recomendación que seguro te saca de dudas: levantando una copa de vino y mandando esté 2020 a tomar por donde amargan los pepinos. De esta forma tan gráfica nace «2020 LPQTP», un espumoso que ya da que hablar y que busca que el brindis de despedida se haga con todas las letras, que no son otras que las del acrónimo de la muy argentina expresión “La Puta Que Te Parió”, un