2016: crecimiento sin alma

Alejandro Inurrieta hace el balance económico de España en el 2016 y apunta las perspectivas que se presentan para el 2017 (...) "Ésta es la situación en España en 2016, donde no sabemos cuánta gente es pobre, cuánta gente no puede encender la calefacción en invierno, cuál es el salario real, cuántos parados son formados y qué efectos tiene la formación sobre el empleo. En fin, demasiadas preguntas para un país que no busca soluciones, sino culpar al de enfrente de todos los males. Así nos va."