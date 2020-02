2006 - IDIOCRACIA - Mike Judge

Sea o no la de Idiocracia una premisa errónea -algo que, al menos, puede dar lugar a debates, como el que yo he expuesto en este artículo-, no se puede discutir que plantea algunas escenas y personajes que irremediablemente y aunque exagerados, nos recuerdan momentos y personas con los que nos topamos cotidianamente. Quizá no sea todavía, como algunos defienden, un documental en vez de una película, pero sí un producto irreverente y divertido que nos advierte de algunas derivas peligrosas en nuestra sociedad.